В Самаре состоится турнир по ММА "Битва на Волге-8"
4 декабря 2018 09:01
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В ходе турнира зрители увидят 15 бескомпромиссных поединков с участием высококлассных бойцов из России, Белоруссии, Армении, Бразилии, Ирана, Таджикистана и Казахстана. В главном бою вечера встретятся обладатель чемпионского пояса "Битва на Волге" в легком весе Умар Нурмагомедов - двоюродный брат российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и один из сильнейших бразильских бойцов Вагнер Лима.
Большой интерес также вызывают три со-главных боя вечера. В них, как уже сообщалось ранее, отстаивать свои чемпионские звания будут: в тяжелой категории до 93 кг Шамиль Абасов (Самара) - против Николая Савилова (Рязань); в среднем весе до 65,8 кг Абдурахман Гитиновасов (Махачкала) - против Ивана Жвирбля (Белоруссия). А лицо самарского ММА Владимир Селиверстов (Самара) встретится в бою за пояс с легендой смешанных единоборств Татарстана - Кириллом Кузьминым (Казань), сообщает Минспорта региона.
Интерес к турниру также подогревает участие в нем еще одного родственника знаменитого чемпиона - Османа Нурмагомедова, других маститых бойцов из клубов "Ахмат" (Таджикистан) и школы Абдулманапа Нурмагомедова (Махачкала). Родоначальник всех побед дагестанских микс-файтеров, отец Хабиба, не скрывает своей симпатии к самарскому промоушену : "У «Битвы на Волге» есть все, чтобы стать лучшими: грамотные организаторы, отличные бойцы, лучшие судьи».
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