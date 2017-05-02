В Самаре состоится турнир «Футбол запасной столицы»

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Согласно регламенту соревнований выставить команду по мини - футболу (четыре полевых игрока и вратарь) может любая компания, предприятие или учреждение Самарской области. Все игроки должны быть непрофессионалами, а их возраст должен быть не менее 18 лет.В этом году в игровой сетке турнира впервые появились студенческие сборные Самарского национального исследовательского университета им. С.П. Королева и Самарского государственного университета путей сообщения.Главным событием мероприятия по традиции станет матч, посвященный исторической футбольной игре 1942 года, когда команда железнодорожников впервые встретилась со сборной авиационных предприятий, эвакуированных в запасную столицу Советского Союза.Весь день вход на стадион «Локомотив» будет свободный, сообщает пресс-служба администрации Самары.