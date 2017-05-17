В Самаре состоится торжественное открытие финальных городских соревнований «Кожаный мяч»

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Соревнования по футболу проводятся по трём возрастным группам:младшая группа:2006 – 2007 г. рождения;средняя группа: 2004 – 2005 г. рождения;старшая группа: 2002 – 2003 г. рождения.В них примут участие 27 команд-победителей районного этапа соревнований по футболу «Кожаный мяч».Завершатся соревнования 21 мая 2017 года.По итогам команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками и дипломами, сообщает пресс-служба администрации Самары.