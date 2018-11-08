В Самаре состоится спартакиада среди лиц с интеллектуальными нарушениями
8 ноября 2018 20:26
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Организаторами Спартакиады являются: министерство спорта Самарской области, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий».
В программу Спартакиады включены шашки и дартс.
Программа Спартакиады:
09.30 – 10.00 – приезд участников в ОП «Ипподром Арена»
09.30 – 10.10 – регистрация участников
10.00 – 13.00 – соревнования по видам программы
Церемония награждения состоится по окончанию соревнований.
В соревнованиях участвуют спортсмены от 18 лет до 60 лет на момент проведения Спартакиады, представляющие муниципальные образования Самарской области.
Состав команды спорта лиц с интеллектуальными нарушениями – до 6 человек, в том числе от одного до четырех участников независимо от пола, руководитель команды, сопровождающий, передает пресс-служба минспорта СО.
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