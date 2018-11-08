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В Самаре состоится спартакиада среди лиц с интеллектуальными нарушениями

8 ноября 2018 20:26
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В соревнованиях участвуют спортсмены от 18 лет до 60 лет на момент проведения Спартакиады.
10 ноября состоится областная спартакиада среди инвалидов по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями. Соревнования Спартакиады пройдут в ОП «Ипподром Арена» (Самара, пр. Кирова, 320 А).

Организаторами Спартакиады являются: министерство спорта Самарской области, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий».

В программу Спартакиады включены шашки и дартс.

Программа Спартакиады:

09.30 – 10.00 – приезд участников в ОП «Ипподром Арена»
09.30 – 10.10 – регистрация участников
10.00 – 13.00 – соревнования по видам программы

Церемония награждения состоится по окончанию соревнований.

В соревнованиях участвуют спортсмены от 18 лет до 60 лет на момент проведения Спартакиады, представляющие муниципальные образования Самарской области.

Состав команды спорта лиц с интеллектуальными нарушениями – до 6 человек, в том числе от одного до четырех участников независимо от пола, руководитель команды, сопровождающий, передает пресс-служба минспорта СО. 
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