В Самаре состоится спартакиада среди лиц с интеллектуальными нарушениями

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Организаторами Спартакиады являются: министерство спорта Самарской области, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий».В программу Спартакиады включены шашки и дартс.Программа Спартакиады:09.30 – 10.00 – приезд участников в ОП «Ипподром Арена»09.30 – 10.10 – регистрация участников10.00 – 13.00 – соревнования по видам программыЦеремония награждения состоится по окончанию соревнований.В соревнованиях участвуют спортсмены от 18 лет до 60 лет на момент проведения Спартакиады, представляющие муниципальные образования Самарской области.Состав команды спорта лиц с интеллектуальными нарушениями – до 6 человек, в том числе от одного до четырех участников независимо от пола, руководитель команды, сопровождающий, передает пресс-служба минспорта СО.