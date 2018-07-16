В Самаре состоится пресс-конференция организаторов фестиваля пляжных видов спорта «Samara Open Комус Fest»
16 июля 2018 17:57
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С 18 по 22 июля на второй очереди набережной реки Волга в Самаре состоятся открытые соревнования по пляжным видам спорта. На протяжении пяти дней будут проходить игры по четырем видам пляжного спорта: пляжный волейбол, пляжный теннис, пляжный футбол, пляжное регби. Какова программа спортивного праздника? Сколько участников примут соревнования? Каков уровень хозяев поля по сравнению с соперниками из других регионов? Каким будет призовой фонд? Кто из звезд пляжного спорта выйдет на песок? В чем особенность состязаний этого года? Ответы на эти и другие вопросы будут даны в ходе пресс-конференции.
В пресс-конференции примут участие руководители спортивных федераций пляжных видов спорта, также представители компании «Комус», "SportBeach", Департамента физической культуры и спорта Самары, передает пресс-служба администрации Самары.
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