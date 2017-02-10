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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре состоится первенство области по рукопашному бою

10 февраля 2017 10:18
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В соревнованиях примут участие около 250 спортсменов.

12 февраля в спортивном центре «Грация» (Самара, ул. Физкультурная, д.116) пройдет первенство Самарской области среди юношей и девушек (14-17 лет) по рукопашному бою. В соревнованиях примут участие около 250 спортсменов.

В первенстве выступят сильнейшие спортсмены Самарской области из различных городов и районов региона. Результаты соревнований будут учитываться при формировании сборной Самарской области юношей и девушек 14-17 лет для участия в первенстве Приволжского федерального округа.

Торжественное открытие соревнований – в 11.00.

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