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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре состоится первенство ПФО по синхронному плаванию

3 ноября 2017 21:27
421
В соревнованиях примут участие более 250 спортсменок из 10 городов.
С 6 по 10 ноября в Самаре пройдет первенство Приволжского федерального округа по синхронному плаванию. В соревнованиях примут участие более 250 спортсменок из 10 городов.

Первенство состоится в бассейне СамГТУ (улица Лукачева, 29).

Парад открытия – 7 ноября в 14:30, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области. 
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Комментарии



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