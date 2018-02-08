В Самаре состоится открытый Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья»
8 февраля 2018 14:58
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Предварительные заявки на участие в «Жемчужине Поволжья» подали 560 пар из 31 региона страны. Спортсмены будут выступать в различных возрастных группах и программах.
В рамках турнира состоятся первенство и чемпионат Приволжского федерального округа, которые являются отборочным этапом на первенство и чемпионат России, а также всероссийские соревнования.
Торжественная церемония открытия – 10 февраля в 17:00, сообщает пресс-служба облправительства.
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