В Самаре состоится открытый Кубок Губернатора Самарской области по спортивным танцам «Жемчужина Поволжья»

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Предварительные заявки на участие в «Жемчужине Поволжья» подали 560 пар из 31 региона страны. Спортсмены будут выступать в различных возрастных группах и программах.В рамках турнира состоятся первенство и чемпионат Приволжского федерального округа, которые являются отборочным этапом на первенство и чемпионат России, а также всероссийские соревнования.Торжественная церемония открытия – 10 февраля в 17:00, сообщает пресс-служба облправительства.