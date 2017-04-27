В Самаре состоится областная спартакиада среди инвалидов по спорту глухих

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В ближайшую субботу в Самаре в рамках XVII областной спартакиады среди инвалидов пройдут соревнования по спорту глухих. В них примут участие команды из различных городов и муниципальных образований региона.В программу Спартакиады включены следующие дисциплины: настольный теннис, легкая атлетика (бег 100 метров, толкание ядра, прыжки в длину), армрестлинг, плавание, стрельба из электронного оружия. Площадками соревнований станут «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии, д. 253а), «Ипподром Арена» (пр. Кирова, 320а), «Дворец спорта (Физкультурная, 101).Участники и команды, занявшие призовые места, будут награждены кубками, медалями и дипломами.