В Самаре состоится областная спартакиада среди инвалидов (спорт слепых)
1 июня 2017 17:13
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В программу Спартакиады включены следующие дисциплины: легкая атлетика (бег на 100 метров, толкание ядра, прыжки в длину), армрестлинг, плавание, шашки.
Соревнования пройдут в «МТЛ Арене», «Ипподром Арене» и СК «Стара-Загора», сообщает пресс-служба облправительства.
Фото:kld-sport.ru
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