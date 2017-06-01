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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре состоится областная спартакиада среди инвалидов (спорт слепых)

1 июня 2017 17:13
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В программу Спартакиады включены следующие дисциплины: легкая атлетика (бег на 100 метров, толкание ядра, прыжки в длину), армрестлинг, плавание, шашки.
3 июня в Самаре пройдет областная спартакиада среди инвалидов по спорту слепых. В ней примут участие команды спортсменов старше 18 лет, представляющие различные города и муниципальные образования региона.

В программу Спартакиады включены следующие дисциплины: легкая атлетика (бег на 100 метров, толкание ядра, прыжки в длину), армрестлинг, плавание, шашки.

Соревнования пройдут в «МТЛ Арене», «Ипподром Арене» и СК «Стара-Загора», сообщает пресс-служба облправительства. 


Фото:kld-sport.ru
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В Самаре состоится областная спартакиада среди инвалидов (спорт слепых)
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