В Самаре состоится матч Кубка России по баскетболу

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В конце ноября команда БК «Самара» проведет четыре подряд матча в чемпионате Суперлиги на своей площадке.21 и 24 ноября она закроет первый круг чемпионата матчами с дебютантами турнира — командами «Зенит-Фарм» и «Спартак» (обе из Санкт-Петербурга). Эти соперники сейчас идут в числе аутсайдеров Суперлиги: у «Зенита-Фарм» в активе две победы, у «Спартака» — всего одна. С этими командами «Самара» в новейшей истории еще не играла.А 27 и 30 ноября предстоят встречи с соперниками посерьезнее: екатеринбургским «Уралом» и «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). «Урал» уверенно держится в зоне плей-офф, а «Темп-СУМЗ-УГМК» долгое время возглавлял турнирную таблицу, лишь в последнее время сбавив обороты, откатившись на третье место.«Самара», которая несколько дней назад пробилась в четвертьфинал Кубка России, занимает второе место в таблице Суперлиги, уступая только московскому ЦСКА-2.Расписание ближайших матчей команды:21 ноября. 19-00. Самара — Зенит-Фарм («МТЛ Арена»)24 ноября. 19-00. Самара — Спартак СПб («МТЛ Арена»)27 ноября. 18-00. Самара — Урал (СК СГЭУ, ул. Советской Армии, 141)30 ноября. 19-00. Самара — Темп-СУМЗ-УГМК («МТЛ Арена»)