В Самаре состоится культовый самарский матч «авиаторы против железнодорожников»

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В этом году в рамках городского спортивного праздника «Футбол запасной столицы» сборная Куйбышевской железной дороги сыграет против сборной авиакосмических предприятий ПАО «Кузнецов» и РКЦ «Прогресс». Вход на стадион бесплатный.Праздник имеет исторические корни времен Великой отечественной войны и приурочен к первому воскресенью мая. В этот день в 1942 году в нашем городе, в запасной столице страны на стадионе «Локомотив» состоялся большой физкультурно-оборонный праздник, посвященный открытию нового летнего спортивного сезона. Гвоздем дня стал первый в сезоне футбольный матч, в котором сборная эвакуированных в наш город предприятий авиапрома (будущая команда «Крылья Советов») сыграла против куйбышевского «Локомотива».Праздник продемонстрировал, что город достойно пережил первую суровую военную зиму, полон сил, энтузиазма и готов к новым испытаниям. В наше время «Футбол запасной столицы» призван делать, примерно, то же самое – вдохновлять жителей на активное участие в развитии города и региона.С прошлого года спортивный праздник включает турнир команд самарских предприятий по мини-футболу. В этом мае в нем принимают участие 8 команд: Сборная администрации г.о. Самара, команда «Лапп Руссия групп», Команда школы Футбола «LIKE», Сборная завода «Металлист», Команда «Мехта», Сборная Самарского национального исследовательскогоуниверситета имени академика С.П. Королева, Сборная Самарского государственного университета путей сообщения, Команда Самарской футбольной лиги. Финал мини-футбольного турнира состоится на стадионе «Локомотив» в 13:00.В это раз в турнир включен обязательный матч между командами будущих железнодорожников и «авиаторов», студентов самарского университета путей сообщения и самарского университета им. Королёва. Это своеобразный «апгрейд» главного матча праздника. Поболеть за «молодежную часть» культового противостояния самарских железнодорожников и «авиаторов» можно будет во время группового этапа турнира в 12:00. Стадион «Локомотив». Самара. Первое воскресенье мая, сообщает пресс-служба облправительства.