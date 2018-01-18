В Самаре состоится финал соревнований "Золотая шайба" среди сельских команд

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– старшая группа 14-15 лет (2003-2004 г.р.): м.р. Волжский, м.р. Кошкинский, м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Приволжский, м.р. Ставропольский, м.р. Богатовский.- средняя группа 12-13 лет (2005-2006 г.р.) – м.р. Пестравский, м.р. Красноярский, м.р. Кошкинский.Команды, занявшие 1,2,3 места, будут награждены кубками и дипломами, участники команд медалями. Всем участникам финальных соревнований будут вручены памятные сувениры – шайбы с логотипом клуба «Золотая шайба».По завершению финальных соревнований команды-победители будут направлены на финальные соревнования среди сельских команд юношей, которые состоятся с 11 по 18 февраля в п. Майский Волгоградской области и с 19 по 26 февраля в станице Северская Краснодарского края (группы старших юношей и средних юношей).Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется министерством спорта Самарской области, Федерацией хоккея по Самарской области, министерством образования и науки Самарской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Самарской области.Соревнования проводятся под патронажем полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.I этап – соревнования в муниципальных образованиях Самарской области (декабрь 2017 – январь 2018 года);II этап – областные зональные и финальные соревнования (январь – февраль 2018 года).старшая группа: 14-15 лет (2003-2004 г.г. рождения);средняя группа: 12-13 лет (2005-2006 г.г. рождения);младшая группа: 10-11 лет (2007-2008 г.г. рождения);старшая группа: 14-15 лет (2003-2004 г.г. рождения);средняя группа: 12-13 лет (2005-2006 г.г. рождения).По информации муниципальных образований на I этапе соревнований принимает участие 141 команда из 22 муниципальных образований, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.