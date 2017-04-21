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В Самаре состоится финал первенства России среди клубных команд юношей в возрасте до 13 лет

21 апреля 2017 13:56
109
В Самаре состоится финал первенства России среди клубных команд юношей в возрасте до 13 лет

Турнир такого высокого уровня будет проведен в Самарской области впервые.

С 22 по 28 апреля в Самаре пройдут матчи финального этапа Первенства России среди клубных команд юношей до 13 лет. Турнир такого высокого уровня будет проведен в Самарской области впервые.

В турнире примут участие 8 команд, представляющие сильнейшие детско-юношеские хоккейные школы России. В соревнованиях выступят СКА (Санкт-Петербург), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтяник» (Альметьевск), «Витязь» (Подольск), ЦСКА (Москва), «Сибирь» (Новосибирск), «Юность» (Краснодар). Самарскую область представит команда «Комета (СК «ЦСК ВВС», тренеры - Олег Кузнецов и Никита Карнаухов).

Финальные соревнования пройдут на двух ледовых площадках: каток «Салют» (п. Мехзавод, квартал 15, строение 26) и ледовый дворец «Кристалл» (п. Мехзавод, квартал 1, дом 30).

Церемония открытия состоится 22 апреля в 12:30 (каток «Кристалл»), сообщает пресс-служба облправительства.

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