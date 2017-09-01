В Самаре состоится фестиваль скандинавской ходьбы
1 сентября 2017 09:51
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В воскресенье, 3 сентября в Самаре на базе УСЦ «Чайка» (п. Управленческий) пройдет фестиваль скандинавской ходьбы «Золотые Жигули». В рамках мероприятия состоятся мастер-классы и старты на различные дистанции.
Участвовать в фестивале могут все желающие, имеющие соответствующую подготовку и инвентарь (палки). Для участников, не достигших 18-летнего возраста, обязательным условием допуска к масс-стартам является присутствие одного из родителей. Минимальный возраст участников на дистанции 5 км и 10 км – 14 лет. Всем участникам фестиваля рекомендуется при себе иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования
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