В Самаре состоится четвертый этап Чемпионата России по пляжному футболу. Расписание матчей
1 августа 2018 17:31
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«Футбольный праздник в Самаре продолжается. Мы приняли Чемпионат мира по футболу, вчера стартовали матчи Российской Премьер - лиги и вот уже завтра пройдет первый матч в рамках заключительного этапа Чемпионата России по пляжному футболу», - говорит руководитель Департамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара Виктор Анисатов.
Каждый из 16 матчей, которые пройдут в Самаре, будет иметь огромное значение, так как именно здесь определится окончательный состав участников Суперфинала. Право продолжить борьбу за медали чемпионата России получат только шесть клубов из девяти. Самарские «Крылья Советов» сохраняют хорошие шансы на попадание в заветную шестерку.
«Команда всегда выходит играть с боевым настроем, - рассказал капитан самарских «Крыльев Советов» Артем Пиняев. - Нам нужно набрать как минимум шесть очков, чтобы пройти дальше, поэтому мы будем стараться в каждом матче».
Самара принимает крупнейшие всероссийские соревнования по пляжному футболу уже девятый год подряд.
«Мы всегда с удовольствием приезжаем в Самару. Спортсменам безумно нравится город, Волга, пляж, - отметил начальник отдела пляжного футбола РФС Сергей Шамрай. - Нас ждут не забывающие и захватывающие матчи – ждем всех на игры».
Вход на матчи свободный, передает пресс-служба администрации Самары.
Расписание матчей этапа Суперлиги в Самаре (время местное):
2 августа
13:30. ЭЛМОНТ – «Сити»
15:00. «Новатор» - ЦСКА
16:30. «Дельта» – «Локомотив»
18:00. «Спартак» - «Крылья Советов»
3 августа
13:30. «Сити» - «Спартак»
15:00. «Кристалл» - ЭЛМОНТ
16:30. «Локомотив» - ЦСКА
18:00. «Крылья Советов» - «Дельта»
4 августа
13:30. ЭЛМОНТ – «Локомотив»
15:00. «Сити» - «Кристалл»
16:30. «Спартак» - «Дельта»
18:00. «Новатор» - «Крылья Советов»
5 августа
12:00. «Сити» - ЦСКА
13:30. «Новатор» - ЭЛМОНТ
15:00. «Дельта» - «Кристалл»
16:30. «Крылья Советов» - «Локомотив»
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