В Самаре состоится чемпионат ПФО по художественной гимнастике

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В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсменки из 11 регионов ПФО по программе мастеров спорта, которые разыграют медали в командном и групповом зачете, а также в многоборье по индивидуальной программе.Гимнастки Приволжский федеральный округ являются одними из сильнейших в России в данном виде спорта и входят в состав сборной России.Церемония открытия соревнований - 20 февраля в 12:30, соощает пресс-служба минспорта Самарской области.Фото: пресс-служба минспорта Самарской области