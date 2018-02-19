В Самаре состоится чемпионат ПФО по художественной гимнастике
19 февраля 2018 14:12
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В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсменки из 11 регионов ПФО по программе мастеров спорта, которые разыграют медали в командном и групповом зачете, а также в многоборье по индивидуальной программе.
Гимнастки Приволжский федеральный округ являются одними из сильнейших в России в данном виде спорта и входят в состав сборной России.
Церемония открытия соревнований - 20 февраля в 12:30, соощает пресс-служба минспорта Самарской области.
Фото: пресс-служба минспорта Самарской области
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