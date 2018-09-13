В Самаре состоится чемпионат ПФО по боксу
13 сентября 2018 16:32
86
В соревнованиях примут участие более 170 спортсменов из 14 субъектов РФ: Нижегородская область, Самарская область, Республика Чувашия, Пензенская область, Удмуртская Республика, Пермский край, Ульяновская область, Республика Татарстан, Республика Мордовия, Кировская область, Саратовская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл.
На церемонии открытия ожидается приезд генерального секретаря Федерации бокса России Кремлев У.Н, двукратного олимпийского чемпиона Саитова О.Э. двукратного олимпийского чемпиона Тищенко А.В, заслуженного мастера спорта СССР Яновского В.Е., олимпийского чемпиона, чемпиона Европы Сабирова Ш.А., Олимпийского чемпиона, чемпиона мира Мехонцева Е.Л, олимпийского чемпиона Чахкиева Р.Р, олимпийского чемпиона чемпиона Европы - Гайдарбекова Г.А., олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы Лебзяка А.Б., руководителя АНО «Дирекция Федерации бокса России в ПФО» Стрелкова С.С.
Торжественное открытие - 17 сентября в 17:00. Вход свободный, передает пресс-служба минспорта СО.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
536
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
477
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
434
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7521
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8059
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7818
Спорт в регионе
13 сентября 2018 16:36
15 сентября, УСЦ «Чайка». Спорт в регионе
78
13 сентября 2018 16:32
В соревнованиях примут участие более 170 спортсменов из 14 субъектов РФ. Спорт в регионе
85
13 сентября 2018 13:12
Эфир уже в пятницу, в 19:00. Спорт в регионе
151
13 сентября 2018 09:19
В общей сложности команда провела здесь пять матчей, в которых одержала четыре победы. Спорт в регионе
183
12 сентября 2018 20:41
Сегодня Гиорги прибыл в Самару из расположения сборной Грузии и тепло попрощался с партнерами по команде. Спорт в регионе
313
12 сентября 2018 20:14
После игры планируется фото и автограф-сессия с ветеранами "Крыльев Советов". Вход для болельщиков свободный. Спорт в регионе
284
12 сентября 2018 19:46
Следующие поединки Лиги наций УЕФА пройдут в октябре этого года. Спорт в регионе
270
Видео
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
318
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
460
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
585
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
969
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1785
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1160
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
478
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
586
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1535
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1101
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1179
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1142
Мероприятия