В Самаре состоится чемпионат ПФО по боксу

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В соревнованиях примут участие более 170 спортсменов из 14 субъектов РФ: Нижегородская область, Самарская область, Республика Чувашия, Пензенская область, Удмуртская Республика, Пермский край, Ульяновская область, Республика Татарстан, Республика Мордовия, Кировская область, Саратовская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл.На церемонии открытия ожидается приезд генерального секретаря Федерации бокса России Кремлев У.Н, двукратного олимпийского чемпиона Саитова О.Э. двукратного олимпийского чемпиона Тищенко А.В, заслуженного мастера спорта СССР Яновского В.Е., олимпийского чемпиона, чемпиона Европы Сабирова Ш.А., Олимпийского чемпиона, чемпиона мира Мехонцева Е.Л, олимпийского чемпиона Чахкиева Р.Р, олимпийского чемпиона чемпиона Европы - Гайдарбекова Г.А., олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы Лебзяка А.Б., руководителя АНО «Дирекция Федерации бокса России в ПФО» Стрелкова С.С.Торжественное открытие - 17 сентября в 17:00. Вход свободный, передает пресс-служба минспорта СО.