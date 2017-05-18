В Самаре состоится битва "звезд" боевых искусств

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19 мая в «МТЛ-Арена» в рамках турнира «Битва на Волге Самара» состоится бой между легендой мирового ММА Джеффом Монсоном и действующим чемпионом мира по грепплингу и панкратиону среди ветеранов, мастером спорта по рукопашному бою, обладателем синего пояса 2-ой степени по бразильскому джиу-джитсу, самарцем Леонидом Хапчиком.Уроженцу Самары 44 года. В настоящее время он - тренер по бразильскому джиу – джитсу, с 2011 года - учредитель общественной организации «Клуб «ГРЭС» (полное название организации - «Федерация Бразильского Джиу-Джитсу и Грэпплинга Самарской области»).Джеффри Уильям Монсон, или как его еще называют на ринге, The Snowman родился 18 января 1971 года. В 2015 г. американец получил российское гражданство. Выступает в смешанных единоборствах (Mixed Martial Arts) и бразильском джиу-джитсу. Монсон является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Джефф Монсон уже посещал Самару, три года назад он приезжал в город с мастер-классами.«Битва звезд» организована федерацией панкратиона Самарской области.