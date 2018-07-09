В Самаре состоится V этап Кубка России по шахматам - «Мемориал Полугаевского»

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Первый «Мемориал Льва Полугаевского» прошел в 2011 году. В нем участвовало 122 шахматиста – от США до Ямало-Ненецкого автономного округа.Место проведения: Шахматный клуб имени Л. Полугаевского (Самара, Московское шоссе, 125Б).Церемония открытия турнира - 10 июля в 15:00, передает пресс-служба минспорта СО.