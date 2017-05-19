В Самаре прошёл «Футбольный урок»
19 мая 2017 09:25
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Для школьников провели презентацию о Кубке Конфедераций FIFA 2017 и ЧМ-2018 в России.
18 мая Оргкомитет «Россия-2018», администрации городов и регионов турнира и Волонтерские центры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России провели в общеобразовательных школах 11 городов-организаторов ЧМ-2018 «Футбольный урок», посвященный предстоящему Кубку Конфедераций FIFA и популяризации активного образа жизни среди подрастающего поколения.
В Самаре футбольный урок проходил в школе №58.
Сначала восьмиклассникам представили теоретическую программу – активисты Волонтерского центра вместе с почетными гостями провели презентацию, рассказывающую о Кубке Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России. В числе почетных гостей были ветераны ПФК «Крылья Советов» Евгений Гецко, Владимир Агуреев, Виктор Япрынцев Валериан Панфилов, тренер Центра подготовки футболистов «Крыльев» Владимир Шкреба и голкипер основного состава самарцев Евгений Конюхов, а также Сурдлимпийский чемпион по футболу, серебряный призер Чемпионата Европы и бронзовый призер Чемпионата мира по футболу, заслуженный мастер спорта Сергей Доркичев,.
На практике в футбол предстояло сыграть уже самим ученикам. Команда школы №58 противостояла сборной соседней школы №92. Мачт между командами закончился со счетом 4:4.
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