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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре прошёл «Футбольный урок»

19 мая 2017 09:25
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В Самаре прошёл «Футбольный урок»

Для школьников провели презентацию о Кубке Конфедераций FIFA 2017 и ЧМ-2018 в России.

18 мая Оргкомитет «Россия-2018», администрации городов и регионов турнира и Волонтерские центры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России провели в общеобразовательных школах 11 городов-организаторов ЧМ-2018 «Футбольный урок», посвященный предстоящему Кубку Конфедераций FIFA и популяризации активного образа жизни среди подрастающего поколения.

В Самаре футбольный урок проходил в школе №58.
Сначала восьмиклассникам представили теоретическую программу – активисты Волонтерского центра вместе с почетными гостями провели презентацию, рассказывающую о Кубке Конфедераций FIFA 2017 и Чемпионате мира по футболу FIFA 2018 в России. В числе почетных гостей были ветераны ПФК «Крылья Советов» Евгений Гецко, Владимир Агуреев, Виктор Япрынцев Валериан Панфилов, тренер Центра подготовки футболистов «Крыльев» Владимир Шкреба и голкипер основного состава самарцев Евгений Конюхов, а также Сурдлимпийский чемпион по футболу, серебряный призер Чемпионата Европы и бронзовый призер Чемпионата мира по футболу, заслуженный мастер спорта Сергей Доркичев,. 

На практике в футбол предстояло сыграть уже самим ученикам. Команда школы №58 противостояла сборной соседней школы №92. Мачт между командами закончился со счетом 4:4.


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