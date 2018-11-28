В Самаре прошли всероссийские соревнования по боксу
28 ноября 2018 16:22
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В них участвовали 140 сильнейших боксеров из 24 региона России.
Спортсмены ГАУ «СШОР №4 «Ринг» завоевали 3 золотые медали. Это Ахмед Валиев (в/к 49кг), Алехан Куткужиев (в/к 56кг), Александр Шешунов (в/к 81кг). Алехан Куткужиев также выполнил требования для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России».
Поливанов Анатолий (в/к 69кг), Павел Голоднов (в/к 69кг), Александр Прощаев (в/к +91) завоевали серебряные медали.
Араик Бабоян (в/к 56кг), Александр Крашенинников (в/к 60кг), Ихтиер Маллаев (в/к 69кг) стали бронзовыми призерами.
Лучшим спортсменом соревнований единогласным решением судейской коллегии был признан боксер школы «Ринг» Александр Шешунов (тренеры Е.А. Астраханский, А.А. Маменков), который получил главный приз соревнований – автомобиль.
Поздравляем спортсменов и тренеров школы бокса олимпийского резерва «Ринг» с удачными выступлениями, с выполнением требований для присвоения спортивного звания «Мастер спорта России». Подготовили спортсменов к соревнованиям тренеры А.А. Маменков, А.Н. Петров, Е.А. Астраханский, С.Н. Елькин С.А., Елькин Н.А., Ефременко, В.Ю. Голодяев, Е.А. Усольцев, М.Е. Усольцев, С.Г. Кулумбегов, передает пресс-служба минспорта СО.
Фото: пресс-служба минспорта СО
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