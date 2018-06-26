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В Самаре прошла пресс-конференция Дмитрия Шляхтина

26 июня 2018 20:45
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В Самаре 26 июня прошла пресс-конференция врио министра спорта региона Дмитрия Шляхтина.

"Вчера в Самаре был исторический матч. Потрясающая атмосфера, полные трибуны, болельщики со всей страны. Регион живёт футболом. Да, результат расстроил, но это спорт. Впереди 1/8 - будем болеть за нашу команду", - отметил Дмитрий Шляхтин.

"Эксплуатация стадиона после ЧМ - очень важный вопрос, который, мы, безусловно, тщательно прорабатываем. У нас есть концепция по загрузке объекта, которую мы будем реализовывать", - подчеркнул врио министра спорта региона.

"Крылья" зайдут с первого матча Премьер-Лиги на "Самара Арену". Клуб будет заключать договор аренды со "Спорт Ин" перед каждой встречей. Схема такая, пока стадион не передан региону. В ближайшие 2 года федеральный бюджет будет на 95% финансировать его содержание", - рассказал Дмитрий Шляхтин, сообщает пресс-служба МинСпорта СО.




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