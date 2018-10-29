В Самаре прошел турнир по мини-гольфу среди лиц с ограничениями здоровья

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В Самаре прошел очередной турнир по мини-гольфу среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы: министерство спорта Самарской области, администрация школы-интерната № 117, отделение гольфа ДЮСШ № 7 и областная Федерация развития гольфа.Соревнования традиционно прошли в школе-интернате № 117 на 18 лунках свободного формата.В турнире приняли участие 12 команд – из Самары, Новокуйбышевска, Чапаевска, Тольятти, Старого Буяна, 10 команд были представлены спортсменами с ограничениями по слуху, 2 команды с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Все команды разбитые по флайтам (группам) сыграли по 18 лунок на счет ударов, передает пресс-служба минспорта СО.