В Самаре прошел турнир по дзюдо на призы СЮИ

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Соревнования, организованные совместно Федерацией дзюдо Самарской области и институтом, были посвящены Героям Отечества иознаменованы сразу двумя юбилейными датами – 140-летием уголовно-исполнительной системы России и 25-летием Самарского юридического института ФСИН России. На торжественной церемонии открытия Турнира присутствовали: Герой России ГригорийКириченко, полковник в отставке Виктор Талабаев, отец Героя России Виталия Талабаева, президент Федерации дзюдо Самарской области Рустам Хасаев, врио начальника Самарского юридического института ФСИН России полковник внутренней службы Сергей Вдовин, а также представители спортивных обществ области.На татами вышли юниоры в весовых категориях 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, 100+ кг. Участники представляли свои регионы,спортивные школы и учебные заведения – всего было заявлено 150 участников 2000–2002 года рождения из 8 регионов, которым предстоялопобороться за 32 комплекта наград.– Турнир мы проводим уже во второй раз, – отметил в приветственном слове полковник внутренней службы Сергей Вдовин. – Участие всоревнованиях позволяет молодежи показать спортивные навыки и волевые качества, развитие которых поможет им в дальнейшем выборе профессии. Возможно, кто-то из них посвятит себя службе Отчизне и органам УИС.В завершении дня состоялась церемония награждения победителей и призеров Турнира.Руководство Самарского юридического института ФСИН России поздравляет победителей, а также выражает благодарность за содействие впроведении Турнира Федерации дзюдо Самарской области и судейской бригаде, передает пресс-служба СЮИ.Фото: пресс-служба СЮИ