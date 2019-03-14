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В Самаре прошел турнир по дзюдо на призы СЮИ

14 марта 2019 14:33
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Всего было заявлено 150 участников 2000–2002 года рождения из 8 регионов, которым предстояло побороться за 32 комплекта наград.
В универсальном комплексе «МТЛ-Арена» прошел открытый турнир Самарской области по дзюдо среди юниоров до 21 года на призы Самарского юридического института ФСИН России.

Соревнования, организованные совместно Федерацией дзюдо Самарской области и институтом, были посвящены Героям Отечества и
ознаменованы сразу двумя юбилейными датами – 140-летием уголовно-исполнительной системы России и 25-летием Самарского юридического института ФСИН России. На торжественной церемонии открытия Турнира присутствовали: Герой России Григорий
Кириченко, полковник в отставке Виктор Талабаев, отец Героя России Виталия Талабаева, президент Федерации дзюдо Самарской области Рустам Хасаев, врио начальника Самарского юридического института ФСИН России полковник внутренней службы Сергей Вдовин, а также представители спортивных обществ области.

На татами вышли юниоры в весовых категориях 55 кг, 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, 100+ кг. Участники представляли свои регионы,
спортивные школы и учебные заведения – всего было заявлено 150 участников 2000–2002 года рождения из 8 регионов, которым предстояло
побороться за 32 комплекта наград.

– Турнир мы проводим уже во второй раз, – отметил в приветственном слове полковник внутренней службы Сергей Вдовин. – Участие в
соревнованиях позволяет молодежи показать спортивные навыки и волевые качества, развитие которых поможет им в дальнейшем выборе профессии. Возможно, кто-то из них посвятит себя службе Отчизне и органам УИС.

В завершении дня состоялась церемония награждения победителей и призеров Турнира.

Руководство Самарского юридического института ФСИН России поздравляет победителей, а также выражает благодарность за содействие в
проведении Турнира Федерации дзюдо Самарской области и судейской бригаде, передает пресс-служба СЮИ.


Фото:     пресс-служба СЮИ
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