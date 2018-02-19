В Самаре прошел спортивный праздник «Зимние старты» для детей с ограниченными возможностями здоровья

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«Зимние старты» проходят уже третий год и находят отклик у жителей всех районов Самары. В этом году спортивный праздник посвятили Масленице, в нем приняло участие более 70 человек.Для юных участников подготовили 9 спортивных станций, тренирующих ловкость, меткость, внимательность. Была организована конкурсная развлекательная программа с участием аниматоров. По итогам состязаний все участники получили подарки и полакомились блинами, сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары