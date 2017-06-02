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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре прошел открытый турнир по настольному теннису для детей

2 июня 2017 13:28
86
В Самаре прошел открытый турнир по настольному теннису для детей
Одной из задач стало привлечение в спорт ребят из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Молодёжное отделение Общероссийской молодёжной  патриотической  организации  «НАСЛЕДИЕ» Российского Союза ветеранов Афганистана г. Самара и Самарская Региональная общественная организация «Федерация настольного тенниса»  при поддержке Благотворительного Фонда просвещения «Вера», 1 июня в «День защиты детей» провели открытый турнир по настольному теннису.

Мальчишки и девчонки со всех концов Самары съехались в центр настольного тенниса «Первая Ракетка». Современный спортивный объект для проведения тренировок, сборов и соревнований по настольному теннису, соответствующий всем  требованиям безопасности и комфорта и высококвалифицированная судейская команда смогли порадовать участников турнира. В турнире смогли поучаствовать вне конкурса и взрослые спортсмены-теннисисты.

Организаторы не стали ставить перед собой задачи по повышению спортивного мастерства участников турнира. Задачей турнира помимо популяризации настольного тенниса, стало привлечение в  спорт ребят из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.

Награды получили все участники турнира. Несколько ребят получили возможность безвозмездно отдохнуть в лучших детских лагерях отдыха в это лето.
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