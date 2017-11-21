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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре пройдут соревнования по художественной гимнастике «Юные грации»

21 ноября 2017 21:40
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В них примут участие сильнейшие молодые гимнастки региона.
22 ноября в спортивном центре «Грация» состоятся открытые соревнования Самарской области по художественной гимнастике «Юные грации». В них примут участие сильнейшие молодые гимнастки региона, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.  
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