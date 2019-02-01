В Самаре пройдут VII Зимние юридические игры
1 февраля 2019 20:10
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Зимние юридические игры - это одно из ярчайших зимних событий юридического мира, традиция, которую за всю историю проекта уже разделили более 300 юристов с разных городов России и мира! За все время существования в Зимних юридических играх приняли участие юристы и адвокаты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Ульяновска, Нижнего-Новгорода, Казани, Уфы, Самары и Тольятти. С каждым годом география участников только растёт, второй год подряд проект подтверждает свой международный статус– участниками и гостями становятся юристы из Казахстана, США, Чехии, Франции и острова Кипр.
Зимние юридические игры:
— Это трехдневный фестиваль, дающий возможность коллегам обсудить интересующие их темы без повестки в неформальной обстановке;
— Это соревнования, позволяющие выявить сильнейших в одной из четырех номинаций: сноуборд мужчины и женщины, горные лыжи мужчины и женщины;
— Это возможность отдохнуть всей семьей или в одиночку!
Организаторами игр 2019 года выступают: Московская коллегия адвокатов «Яковлев и Партнеры», юридическая фирма «Волга Лигал», адвокатское бюро RBL, адвокатское бюро «Яблоков и Партнеры», адвокат Сергей Мирзоян и адвокат Алексей Кокин.
VII Зимние юридические игры состоятся в Самаре с 7 по 9 февраля:
7 февраля - официальная программа фестиваля, ужин в честь открытия игр 2019 года и викторина Winter Legal Quiz;
8 февраля - соревнования по скоростному спуску на горных лыжах и сноуборде среди женщин и мужчин, церемония награждения победителей, праздничный ужин в честь состоявшихся игр;
9 февраля - день релаксации.
Как проходят соревнования по скоростному спуску? Зимние юридические игры – это не профессиональные соревнования. Состязания по скоростному спуску – это объединяющее начало для общения коллег.
Соревнования проходят утром 8 февраля на горнолыжном комплексе СОК Красная Глинка. Каждому участнику будут предоставлены две попытки, чтобы показать наилучший результат. Именно по лучшему времени и будет определяться победитель.
Традиционно, планируется четыре дисциплины: горные лыжи – женщины; горные лыжи – мужчины; сноуборд – женщины; сноуборд – мужчины. Стоит ли принимать участие в фестивале людям, которые не катаются на горных лыжах или сноуборде?
Безапелляционно стоит!
В первую очередь, «Зимние юридические игры» — это неформальная площадка для общения юристов со всей страны.
Во-вторых, «Зимние юридические игры» – это огромный праздник для всей семьи! Программой фестиваля предусмотрено множество конкурсов и активностей для зрителей с памятными подарками и выступлением артистов.
В-третьих, даже если вы не катаетесь, вы можете попробовать победить в командной викторине Winter Legal Quiz, которая состоится 7 февраля.
В-четвертых, к вашим услугам будут представлены все удобства гостиничного комплекса «Русская охота».
Записаться на игры можно здесь.
Фото: samara.travel
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