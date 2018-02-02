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В Самаре пройдет зимний чемпионат по офицерскому троеборью

2 февраля 2018 14:27
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По итогам будет сформирована сборная, которая представит ЦВО на чемпионате Вооруженных Сил.
5 февраля в 9.00 в игровом зале Универсального спортивного комплекса «Стара- Загора» состоится официальное открытие чемпионата ЦВО по зимнему офицерскому троеборью. Стрельба из табельного ПМ, плавание и бег на лыжах – дисциплины, входящие в регламент зимнего троеборья. Ожидается участие около 25 команд, в составе которых офицеры и курсанты высших военных училищ. По итогам будет сформирована сборная, которая представит ЦВО на чемпионате Вооруженных Сил.

К участию в чемпионате допускаются команды в составе 5-ти человек в трех возрастных группах: 2 спортсмена – до 30 лет, 2 – до 40 лет и 1 – свыше 40 лет. Организацию и судейство осуществят специалисты самарского филиала ЦСКА, а также приглашенные эксперты. Этапы пройдут на объектах Центрального спортивного клуба Армии (тир и бассейн), а также министерства спорта Самарской области (лыжная база).

На этапе «Стрельба» будет выполняться упражнение ПМ-1 (2,3) в соответствии с возрастными группами: стрельба из пистолета Макарова с 25 метров по мишени №4 (спортивной, черной). 3-5 выстрелов на прицел, а затем зачетные (10-20- 30).

Плавание пройдет в закрытом бассейне СК Плавательный: 100, 200 и 300 м вольным стилем.

А заключительный этап «Бег на лыжах» и награждение победителей состоится на СБ «Чайка» (пос. Управленческий). Спортсменам предстоит преодолеть дистанции 3, 5 и 10 км свободным стилем.

По итогам соревнований возможно присуждение спортивных званий. Так, 2600 баллов гарантирует присуждение звания КМС, а 2800 баллов – МС, сообщает пресс-служба ЦСКА/Самара. 




Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара
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