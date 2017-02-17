В Самаре пройдет турнир по хоккею с шайбой «Кубок силовых структур»

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18 февраля на льду самарского Дворца спорта ЦСК ВВС состоится IV традиционный турнир по хоккею с шайбой «Кубок силовых структур».Неизменным организатором соревнований на протяжении уже четырех лет является Федерация хоккея по Самарской области.В 2017 году в турнире примут участие пять команд.Состав участников турнира:1. ХК «Щит» (Команда прокуратуры Самарской области)2. ХК МВД (Команда главного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области)3. Команда Управления Судебного Департамента в Самарской области4. ХК «Минюст-Бастион» (Команда Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области)5. ХК МЧС (Команда Главного управления МЧС России по Самарской области)«Кубок силовых структур» пройдет по круговой системе. Всего на льду Дворца спорта состоятся 10 матчей. Каждый из поединков будет состоять из двух периодов по 20 минут «грязного» времени каждый. Победителем турнира станет команда, набравшая наибольшее количество очков, сообщает федерация хоккея региона.