В Самаре пройдет турнир по дзюдо памяти Владимира Кейлина

114

Владимир Михайлович Кейлин – известный спортивный журналист и телеведущий. Почти четверть века, с 1991 года, Владимир Михайлович рассказывал в эфире ТРК «СКАТ» о самых значимых спортивных событиях региона и достижениях наших атлетов за его пределами, а его знаменитую улыбку знал весь город. Особое внимание журналист уделял развитию детского спорта – он сам много лет проработал тренером. В 2014-м году Кейлин трагически погиб в автокатастрофе.В 2015 году турнир по дзюдо памяти Кейлина впервые был проведен в Кинеле, где жил Владимир Михайлович. C 2016 года соревнования приобрели уже областной масштаб и проходят в Самаре. На этот раз планируется участие порядка 300 спортсменов, представляющих Самарскую, Ульяновскую, Оренбургскую, Саратовскую, Татарстан, Башкортостан.23 октября на татами выйдут юноши в весовых категориях 30 кг, 38 кг, 46 кг, 55 кг, девушки в весовых категориях 28 кг, 36 кг, 44 кг, 52 кг. Начало соревнований в 11.00, в 16.00 торжественное открытие, после него состоятся финалы и награждение.24 октября за медали будут бороться дзюдоисты в весовых категориях 34 кг, 42 кг, 50 кг, + 55 кг, дзюдоистки в весовых категориях 32 кг, 40 кг, 48 кг, +52 кг. Начало соревнований в 11.00, в 18.00 – награждение победителей.Торжественное открытие турнира – 23 октября в 16.00, передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО