Я нашел ошибку
Главные новости: 
Пилот выступил на автомобиле LADA Kalina I в классе «Национальный» и лидировал во всех отборочных заездах, полуфинале и финале!
Пилот ЦСКА/Самара Егор Санин завоевал золото в гонках Чемпионата России в Казани
Согласно предоставленным документам, пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью.
Два самарца во время застолья убили хозяина квартиры и избили его друга
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленного причинение тяжкого вреда здоровью».
В Богатовском районе пьяная женщина ударила кухонным ножом своего неофициального супруга
Согласно заключению эксперта, изъятый пистолет, с прибором бесшумной стрельбы, является огнестрельным оружием и пригоден для стрельбы.
В Сызрани следователь задержал мужчину с боевым пистолетом на выходе из магазина
В этом году зрители увидели семь спектаклей, которые прошли с аншлагом.
Самарский театр драмы им. Горького принял участие в Межрегиональном театральном фестивале
Для этого на территории региона будет открыто 5 пунктов проведения экзаменов (ППЭ): два в Тольятти и по одному в Самаре, Сызрани и Кинеле, и два ППЭ на дому для участников с особыми возможностями здоровья.
29 мая в Самарской области выпускники напишут ЕГЭ по географии и информатике
Из всех претендентов было выбрано 30 лучших кандидатов, фотографии которых будут размещены на Доске Почета.
В самарском парке "Дружба" состоится открытие доски почета «Лучшие люди района»
Сбербанк дарит бизнесменам Самары бесплатный семинар «Закон и порядок во всем». Семинар проведут представители Lean Club Поволжского банка.
Сбербанк расскажет, как увеличить эффективность бизнеса
сегодня  Четверг, 25 мая, 16:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/05:
USD 56.27
-0.29
EUR 62.92
-0.7
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре пройдет спартакиада трудовых коллективов

25 мая 2017 11:34
105
В Самаре пройдет спартакиада трудовых коллективов
Церемония открытия состоится 27 мая в «МТЛ Арена».

27 мая в Самаре пройдет III спартакиада трудовых коллективов Самарской области. В ней примут участие команды, составленные из штатных сотрудников различных предприятий в возрасте 25 лет и старше.

Соревнования пройдут по армрестлингу, волейболу, настольному теннису, плаванию, баскетболу 3х3, также предусмотрено тестовое выполнение нормативов ГТО. Местом проведения спартакиады станут спортивные комплексы «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, д.253а) и «Ипподром - Арена» (Самара, проспект Кирова, д.320а).

Организаторы спартакиады: министерство спорта Самарской области, ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий» и Областной союз «Федерация профсоюзов Самарской области».

Победитель областной спартакиады примет участие в IV Всероссийской спартакиаде среди трудящихся, которая состоится в сентябре в Чувашской Республике. В 2013 году команда ОАО «АвтоВаз» (Тольятти) была пятой по итогам всероссийского финала, в 2015 году заняла третье место.

Церемония открытия спартакиады состоится 27 мая в 10:30 в «МТЛ Арена», сообщает пресс-служба облправительства.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
25 мая 2017  09:45
Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина стала Послом Самары перед ЧМ-2018
Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина стала Послом Самары перед ЧМ-2018
Подписано соответствующее соглашение. ЧМ-2018
180
22 мая 2017  15:53
В Самаре Часы будут установлены на ул.Ленинградская, 61. Рядом с Часами на время мероприятия будет установлен шатер, в котором гости праздника смогут поиграть в кикер, фингер-бол, а также забить пенальти и получить ценные призы.
В Самаре запустят Часы обратного отсчета BUD AF до ЧМ-2018
В Самаре Часы будут установлены на ул.Ленинградская, 61. Рядом с Часами на время мероприятия будет установлен шатер, в котором гости праздника смогут поиграть в... ЧМ-2018
229
27 апреля 2017  13:48
Глава ФИФА заявил о введении видеоповторов для судей на ЧМ-2018 в России
Глава ФИФА заявил о введении видеоповторов для судей на ЧМ-2018 в России
Это нужно для принятия решения в сложной спорной ситуации. ЧМ-2018
235
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6220
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
6730
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
6672
Весь список
Спорт в регионе
25 мая 2017  15:53
Пилот выступил на автомобиле LADA Kalina I в классе «Национальный» и лидировал во всех отборочных заездах, полуфинале и финале!
Пилот ЦСКА/Самара Егор Санин завоевал золото в гонках Чемпионата России в Казани
Пилот выступил на автомобиле LADA Kalina I в классе «Национальный» и лидировал во всех отборочных заездах, полуфинале и финале!  Спорт в регионе
50
25 мая 2017  11:34
В Самаре пройдет спартакиада трудовых коллективов
В Самаре пройдет спартакиада трудовых коллективов
Церемония открытия состоится 27 мая в «МТЛ Арена». Спорт в регионе
105
24 мая 2017  10:20
Маслов и Гаджиев могут вернуться в
Маслов и Гаджиев могут вернуться в "Крылья Советов"
Условие, при котором оба специалиста перейдут в самарский клуб, – смена менеджмента "Крыльев". Спорт в регионе
195
23 мая 2017  19:38
Основной темой встречи стало обсуждение итогов Чемпионата РФПЛ, в заключительном матче которого «Крылья Советов» на «Металлурге» проиграли грозненскому «Тереку» - 1:3. В итоге самарская команда закончила сезон на 15-м месте и покинула Премьер-лигу.
Губернатор Самарской области встретился с руководством ПФК «Крылья Советов»
Основной темой встречи стало обсуждение итогов Чемпионата РФПЛ, в заключительном матче которого «Крылья Советов» на «Металлурге»... Спорт в регионе
724
23 мая 2017  18:16
С очередным боевым крещением и с Днем рождения пионерии начинающих парашютистов поздравил начальник Самарского филиала ЦСКА, член Общественной палаты Самарской области Валерий Краснов.
Самарские юнармейцы открыли парашютный сезон на аэродроме "Кряж"
С очередным боевым крещением и с Днем рождения пионерии начинающих парашютистов поздравил начальник Самарского филиала ЦСКА, член Общественной... Спорт в регионе
192
23 мая 2017  15:08
На ковер вышли почти полторы сотни спортсменов из различных районов региона, а также самбисты из соседних республик и областей.
В Отрадном прошел турнир по самбо, посвященный памяти сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебных обязанностей
На ковер вышли почти полторы сотни спортсменов из различных районов региона, а также самбисты из соседних республик и областей.  Спорт в регионе
139
23 мая 2017  12:47
Андрей Соколов: «Вместо хорошего футбола «Крылья Советов» будут иллюстрировать исключительно коррупцию и бюджетный распил».
Андрей Соколов: «Вместо хорошего футбола «Крылья Советов» будут иллюстрировать исключительно коррупцию и бюджетный распил».
  Самарский адвокат и общественный деятель Андрей Соколов прокомментировал новость о том, что  команда «Крылья Советов» покинула Премьер-лигу после... Спорт в регионе
824
Весь список


Видео
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
850
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
633
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1312
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1430
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1602
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2896
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1536
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1188
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
715
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1081
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2350
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3343
Весь список

Мероприятия
В самарском парке "Дружба" состоится открытие доски почета «Лучшие люди района»
В Самаре пройдет спартакиада трудовых коллективов
В Самарском театре оперы и балета прошел День славянской письменности и культуры
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре тушили пожар на Ново-Садовой в подвале административного здания

497

25 мая жителей и гостей Самары приглашают на праздник «Последний звонок»

408

25 мая в Самаре запретят продажу алкоголя

373
за неделю

Почему сегодня не работает Мегафон в Самаре

6844

Жена самарского олигарха похвасталась бриллиантом в 70 карат

4525

Ремонт дорог в Самаре: что происходит на самом деле

2566
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Комаров Игорь Анатольевич

Чигенев Алексей Иванович

Половинкин Андрей Евгеньевич

Сергеев Константин Иванович

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда