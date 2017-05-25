В Самаре пройдет спартакиада трудовых коллективов

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27 мая в Самаре пройдет III спартакиада трудовых коллективов Самарской области. В ней примут участие команды, составленные из штатных сотрудников различных предприятий в возрасте 25 лет и старше.Соревнования пройдут по армрестлингу, волейболу, настольному теннису, плаванию, баскетболу 3х3, также предусмотрено тестовое выполнение нормативов ГТО. Местом проведения спартакиады станут спортивные комплексы «МТЛ Арена» (Самара, ул. Советской Армии, д.253а) и «Ипподром - Арена» (Самара, проспект Кирова, д.320а).Организаторы спартакиады: министерство спорта Самарской области, ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий» и Областной союз «Федерация профсоюзов Самарской области».Победитель областной спартакиады примет участие в IV Всероссийской спартакиаде среди трудящихся, которая состоится в сентябре в Чувашской Республике. В 2013 году команда ОАО «АвтоВаз» (Тольятти) была пятой по итогам всероссийского финала, в 2015 году заняла третье место.Церемония открытия спартакиады состоится 27 мая в 10:30 в «МТЛ Арена», сообщает пресс-служба облправительства.