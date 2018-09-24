В Самаре пройдет спартакиада Вооруженных Сил РФ по прикладным видам спорта

63

В соревнованиях принимает участие около 300 военнослужащих в составе 10 сборных команд, представляющих военные округа, рода войск и виды Вооруженных Сил, а также Военный институт физической культуры (ВИФК, г. Санкт-Петербург).Парад участников соревнований и открытие спартакиады состоится в 16.00 на стадионе универсального спортивного комплекса «Стара-Загора» самарского филиала ЦСКА. Соревнования военнослужащих будут проходить, начиная со вторника, 26 августа по офицерскому троеборью на стадионе и в тире УСК «Стара-Загора», по военному троеборью, и военному пятиборью на территории пгт. Рощинский (п. Рощинский, Самарская область) – в бассейне СБ «Черноречье» ЦСКА/Самара, а также в тире и на площадке войсковой части 45863, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.