В Самаре пройдет первенство Самарской области по настольному теннису
22 декабря 2017 15:12
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Программа соревнований
23.12. 2017
09.00 – 09.30 ч. регистрация участников, жеребьевка, разминка
10.00 – 12.00 ч. построение, предварительные игры (девочки)
12.00 – 12.30 ч. регистрация участников (мальчики)
13.00-18.00ч. построение, предварительные игры (мальчики)
24.12. 2017
10.00-13.00 ч. финал (девочки, мальчики), сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
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