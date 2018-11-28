В Самаре пройдет областной финал всероссийского турнира "Мини-футбол-в школу"

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Соревнования проводятся в четырех возрастных группах (2007-2008 г.р., 2005-2006 г.р., 2003-2004 г.р., 2001-2002 г.р.) отдельно среди мальчиков и девочек. В финальных соревнованиях примут участие команды победители III этапа, по три в каждой возрастной группе.Организаторами соревнований являются министерство спорта Самарской области, министерство образования и науки Самарской области, ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий», региональная общественная организация «Самарская областная федерация футбола», ГБУ ДО СО «Областной детско-юношеский центр развития физической культуры и спорта», передает пресс-служба минспорта СО.Фото: пресс-служба минспорта СО