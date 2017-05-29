В Самаре пройдет международный турнир по синхронному плаванию «Принцесса Волги»

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В турнире примут участие около 200 спортсменок двух возрастных категорий: девочки до 13 лет и девушки 13-15 лет. Будут представлены команды из Ижевска, Татарстана, Саратова, Балаково, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Пермского края, Нижнего Новгорода, Ленинградской области и Казахстана.В соревнованиях выступят воспитанницы Олимпийского центра синхронного плавания, который возглавляет известная российская синхронистка Анастасия Давыдова. Анастасия Давыдова - пятикратная Олимпийская чемпионка, тринадцатикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Сегодня она занимает должность директора Олимпийского центра синхронного плавания и генерального секретаря Олимпийского комитета России. Давыдова будетприсутствовать на соревнованиях в Самаре, в частности, примет участие в церемонии открытия.Церемония открытия – 30 мая в 14:20, сообщает пресс-служба облправительства.Фото: Агентство "Фото ИТАР-ТАСС"