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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре пройдет международный турнир по синхронному плаванию «Принцесса Волги»

29 мая 2017 19:31
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Пятикратная Олимпийская чемпионка Анастасия Давыдова будет присутствовать на соревнованиях в Самаре, в частности, примет участие в церемонии открытия.
С 30 мая по 1 июня в Самаре в бассейне СамГТУ пройдет XVII международный турнир по синхронному плаванию
«Принцесса Волги». Соревнования входят в официальный  календарь Европейской лиги плавания (LEN).

В турнире примут участие около 200 спортсменок двух возрастных категорий: девочки до 13 лет и девушки 13-15 лет. Будут представлены команды из Ижевска, Татарстана, Саратова, Балаково, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Пермского края, Нижнего Новгорода, Ленинградской области и Казахстана.

В соревнованиях выступят воспитанницы Олимпийского центра синхронного плавания, который возглавляет известная российская синхронистка Анастасия Давыдова. Анастасия Давыдова - пятикратная Олимпийская чемпионка, тринадцатикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы. Сегодня она занимает должность директора Олимпийского центра синхронного плавания и генерального секретаря Олимпийского комитета России. Давыдова будет
присутствовать на соревнованиях в Самаре, в частности, примет участие в церемонии открытия.

Церемония открытия – 30 мая в 14:20, сообщает пресс-служба облправительства. 

Фото: Агентство "Фото ИТАР-ТАСС"

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