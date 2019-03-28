В Самаре пройдет легкоатлетический забег в честь Дня космонавтики
28 марта 2019 17:54
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Забег в честь Дня космонавтики откроет беговой сезон в Самаре. Легкоатлетические марафоны находятся на пике популярности. Этому способствует и природа, и возможность организовать беговую дистанцию на волжской набережной Волги. В рамках данного спортивного мероприятия участники будут соревноваться на дистанциях:
600 м (детский забег);3 км;5х3 км (корпоративный забег);10 км;21,1 км.
Торжественное открытие забега запланировано в 9:00 на Волжском проспекте, около бассейна ЦСКА, первыми в 9:45 стартуют дети. Участниками детского забега станет около 300 ребят в возрасте от 1 до 10 лет (от 1 года до 4 лет участие с родителями). Всего ожидается более 1000 участников.
Электронная регистрация участников на дистанции 600 м, 3 км, 10 км, 21, 1 км будет открыта до 20:00 04.04.2019 на сайте https://russiarunning.com.
Заявки на корпоративные команды принимаются на электронную почту info@samaramarathon.ruне позднее 23:59 1 апреля 2019 года. Выдача стартовых пакетов участникам, прошедшим регистрацию будет производиться по адресу: г. Самара, Московское шоссе, 17 (ТЦ «Сила спорта», 3-й этаж):
- 05 апреля 2019 года с 12:00 до 21:00;
- 06 апреля 2019 года с 10:00 до 20:00.
Спортсмены, занявшие 1,2,3 места в абсолютном зачёте среди мужчин и женщин на дистанциях 3 км, 10 км и 21,1 км будут награждены дипломами и медалями соответствующих степеней. Всем участникам, завершившим дистанцию 600 м, 3 км, 10 км и 21,1 км будет вручена памятная медаль финишёра, передает преес-служба горадминистрации.
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