В Самаре пройдет футбольный турнир среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»
7 февраля 2018 16:05
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Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляется министерством спорта Самарской области, министерством образования и науки Самарской области, самарской областной федерацией футбола совместно с Поволжским филиалом компании «МегаФон».
В Самарской области соревнования проходят с 2013 года. Футбольные матчи пройдут в двух возрастных категориях: 12 – 13 лет (2005 – 2006 г.р.) и 14 – 15 лет (2003 – 2004 г.р).
Начало в 10:00, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
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