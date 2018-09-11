В Самаре пройдет Всероссийский день бега «Кросс Нации»

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Программа соревнований включает массовый забег на дистанцию 2000 м для всех желающих независимо от возраста и спортивной подготовки, забеги на дистанции 1000 м, 2000 м, 4000 м, 6000 м, 8000 м и 12000 м среди подготовленных спортсменов по возрастным категориям.Для участников и зрителей спортивного праздника будет представлена разнообразная культурно-развлекательная программа с участием творческих коллективов г.о. Самара, зарядка с фитнес-клубом «Физкультура».С 10:00 начнут свою работу множество интерактивных площадок: скалолазание, мини-ориентирование «Лабиринт», детский туристический городок, организовано катание на собачьей упряжке хаски и маламутов «Ездовые собаки». Для самых юных участников будет организована площадка «От мала до велика» с настольными играми интерактивными аттракционами.В рамках проведения Всероссийского дня бега «Кросс Нации» будет организована площадка по выполнению норм ГТО.Каждый участник в возрасте от 6 лет и старше сможет проверить уровень своей физической подготовленности. Участники, имеющие соответствующие документы смогут официально выполнить следующие нормативы комплекса ГТО: наклон вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье,поднимание туловища из положения лёжа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, рывок гири 16 кг, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из висе лёжа на низкой перекладине 90 см.Предварительную заявку на участие в тестировании необходимо направить на адрес электронной почты gaugto-ct@mail.ruдо 14 сентября 2018 года.Комиссия по допуску участников работает с 10 по 14 сентября 2018 года с 10.00 ч. до 18.00 ч., 15 сентября 2018 года с 08.30 ч. до 11.00 ч. по адресу: г.Самара, п.Управленческий, государственное автономное учреждение Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка», тел/факс: 8 (846) 950-19-73, передает пресс-служба администрации Самары.