В Самаре пройдет 50-й чемпионат мира CISM по плаванию среди военнослужащих

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В турнире примут участие более 200 спортсменов из 14 стран мира. В составе сборной Вооруженных сил Российской Федерации выступят 17 спортсменов - 10 мужчин и 7 женщин.За четыре соревновательных дня будут разыграны 59 комплектов наград.17 августа в 12.00 в амфитеатре площади Славы состоится торжественная церемония открытия Чемпионата мира CISM по плаванию. В рамках открытия для участников турнира, жителей и гостей города будет организован пролет вертолетной группы аэроклуба самарского филиала ЦСКА, десантирование парашютистов, а также плац-парад барабанщиков, выступление ансамбля «Волжские казаки» и других творческих коллективов.Церемония закрытия состоится 22 августа, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.