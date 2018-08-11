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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре проходит День физкультурника

11 августа 2018 10:17
175
В Самаре проходит День физкультурника
На набережной представлено около 50 спортивных и интерактивных площадок.

 В субботу, 11 августа, в Самаре проходит Всероссийский день физкультурника. На второй очереди набережной Волги (от ул. Маяковского до Полевого спуска) для жителей города организована спортивно-развлекательная программа. Здесь представлено около 50 спортивных и интерактивных площадок (6+).

Площадки начнут работу в 10:00. Различные региональные спортивные федерации и организации презентуют свои виды спорта, проведут мастер-классы, покажут выступления атлетов. Можно будет узнать информацию о тренировках, попробовать свои силы, принять участие в соревнованиях и конкурсах, выиграв сувениры и призы. Предусмотрены зоны с бесплатными детскими аттракционами. Запланированы активности от танцевальных и музыкальных клубов, легкоатлетический забег, тестовое выполнение испытаний комплекса ГТО.

На мини-футбольных площадках состоится финал городского этапа турнира «Лето с футбольным мячом», а на стритбольных (баскетбол 3 на 3) – соревнования «Оранжевый мяч». На территории пляжа будут представлены площадки по футболу, волейболу, теннису, экстремальным и силовым видам спорта, алтимат-фрисби (летающий диск). На Волге пройдет парусная регата. Учреждения здравоохранения региона предложат самарцам пройти тестирование и оценить состояние здоровья, получить консультацию специалистов.

На главной сцене (Чкаловский спуск) состоятся выступления творческих коллективов и мастер-классы, награждение заслуженных специалистов отрасли физкультуры и спорта Самарской области.

Торжественная церемония открытия Дня физкультурника начнется в 11:00.

Перечень площадок (Вторая очередь набережной Волги) можно посмотреть здесь.
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