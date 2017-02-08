В Самаре продолжается прием заявок на участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России» - 2017

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Стартовала предварительная регистрация на «Лыжню России» - 2017, которая пройдет 11 февраля. В Самарской области главная гонка состоится на базе УСЦ «Чайка». Участие в соревнованиях могут принять все желающие, подав заявку предварительно, либо в день проведения мероприятия.XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в 74 субъектах РФ с участием, как планируется, около 1,5 млн. человек. Центральная гонка «Лыжни России» в Самарской области традиционно состоится на трассах учебно-спортивного центра «Чайка» (Самара, поселок Управленческий). В программе соревнований забеги на дистанции 5 и 10 км по различным возрастным категориям, детский забег (5-6 лет) на 500 метров, массовый забег на 2018 метров. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и памятными призами Министерства спорта РФ, а также ценными призами министерства спорта Самарской области. В рамках спортивного праздника будет организована культурно-развлекательная программа, работа детских спортивных площадок, проведение конкурсов.Участие в соревнованиях бесплатное. Единственное условие – подачи заявки в соответствии с требованиями. До 10 февраля можно подать заявку заранее, лично посетив УСЦ «Чайка» с 10:00 до 17:00 (тел.: 846-950-19-73). Для заявки потребуется паспорт (или свидетельство о рождении), полис обязательного медицинского страхования, для лиц младше 18 лет потребуется справка врача о допуске к соревнованиям. Организаторы за свой счет дополнительно оформляют страховку на каждого участника. В день соревнований, 11 февраля, заявку можно подать с 9:00 до 10:00 на УСЦ «Чайка».