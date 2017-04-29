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В Самаре подвели итоги детского футбольного турнира, посвященного памяти сотрудников ОВД

29 апреля 2017 19:02
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Всех участников турнира наградили ценными призами. Отмеченные именными дипломами школьники получили в подарок планшетные компьютеры.
В Самаре подвели итоги ежегодного детского футбольного турнира, посвященного памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебного долга. Турнирные игры прошли на городском стадионе «Волга».

За одиннадцатилетних футболистов с трибун активно болели самые верные зрители - родители. Перед выходом на поле, у самой кромки, советы давали не только опытные тренеры, но и папы будущих чемпионов. «Для многих попадание в сетку столь серьезного турнира – уже большое достижение, – делится отец одного из игроков. – Перед выходом на поле сын много тренировался, но полностью избавиться от переживаний все равно не вышло. Правда, некоторые его товарищи волнуются еще заметнее, для них турнирные игры – профессиональный дебют».

Директор турнира, ветеран МВД Евгений Легостаев отметил, что в этом году участие в играх приняли 350 футболистов из областного центра и районов Самарской области. Ребята, говорит он, знают, что на поле они выходят не только из спортивного азарта. Дети понимают – это турнир памяти погибших сотрудников органов внутренних дел, потому и каждая игра начинается с минуты молчания. У нескольких юных футболистов отцы являются действующими сотрудниками МВД.

В борьбе за право стать лучшими игроки команд проявили недетское упорство. В результате кубок за первое место завоевала команда «Крылья советов - 2». Второе место получили ребята из футбольного клуба "СДЮСШОР № 9 -1". Почетное третье место у "ЦСКА - 1". Помимо командных мест, среди игроков разыграли индивидуальные футбольные номинации. В пяти из них определили лучших в каждом из амплуа, от защитника до вратаря. Еще трое игроков получили призы зрительских симпатий.

Всех участников турнира наградили ценными призами. Отмеченные именными дипломами школьники получили в подарок планшетные компьютеры, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.





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