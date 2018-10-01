Я нашел ошибку
Главные новости: 
Голкипер признался, что ему всё сложнее играть на два фронта и переносить максимальные нагрузки.
"Ухожу со спокойной душой". Акинфеев больше не будет играть за сборную России
Нынешние пенсионные коэффициенты прописаны на шесть лет, а затем изменится сам метод начисления.
Голикова заявила, что формула расчёта пенсий будет модернизирована с 2025 года
Гиперзвуковой гражданский самолёт может появиться в России через 10–15 лет.
В России разрабатывают новые сверхзвуковые пассажирские самолёты
В течение четырех дней военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, мелкокалиберной винтовки, плавании, метании ручной гранаты, кроссе, преодолении полосы препятствий.
В Самаре подведены итоги спартакиады Вооруженных Сил РФ по прикладным видам спорта
Машина начала самопроизвольное движения по грунту в направлении реки и наехала на мужчину.
В Самаре рыбак погиб под колесами собственной "Приоры" во время рыбалки
Пострадавший — 22-летний житель Гуанчжоу —заметил симптомы заболевания 25 сентября.
В Китае сообщили о первом случае заражения человека птичьим гриппом H5N6
В центре Хельсинки стали проводиться платные занятия с инструктором, на которых можно поспать в разгар рабочих часов.
Финские компании вводят дневной сон для сотрудников
При этом бизнесмен признался, что это слово терпеть не может, поскольку в нём есть что-то ущербное для мужчины.
Усманов рассказал о последнем оставшемся в России олигархе
сегодня  Вторник, 2 октября, 00:54
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/10:
USD 65.57
-0.02
EUR 75.99
-0.24
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре подведены итоги спартакиады Вооруженных Сил РФ по прикладным видам спорта

1 октября 2018 23:52
56
В течение четырех дней военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, мелкокалиберной винтовки, плавании, метании ручной гранаты, кроссе, преодолении полосы препятствий.
В Самаре завершилась спартакиада Вооруженных Сил РФ по прикладным видам спорта. Соревнования проходили на объектах ЦСКА – на стадионе и в тире УСК «Стара-Загора», в спортивном комплексе «Плавательный» (ЦСКА/Самара), в бассейне СБ «Черноречье», а также на площадках ЦВО - в тире и на площадках войсковых частей 45863 и 90600 в пгт. Участниками состязаний стали около 200 военнослужащие в составе 8 сборных команд, представляющих военные округа (Западный, Восточный, Центральный и Южный), рода войск и видов Вооруженных Сил (Воздушно-космические силы (ВКС), Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Воздушно-десантные войска (ВДВ)), а также 12 ГУ МО РФ. В течение четырех дней военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, мелкокалиберной винтовки, плавании, метании ручной гранаты, кроссе, преодолении полосы препятствий.

Подведение итогов и торжественное закрытие спартакиады состоялось в Доме офицеров Самарского гарнизона. Прямо на сцене был установлен пьедестал, на который поднимались лучшие из лучших. Между награждениями призеров и участников спартакиады своими песнями поздравляли музыкальные коллективы военнослужащих.

Первыми были озвучены победители в военном пятиборье (стрельба, полоса препятствий, плавание, метание гранат, кросс). Среди видов и родов войск триумфатором состязаний стала команда ВКС с общим результатом в 39805 очков. Второе место у команды ВДВ - 38400 очков, третье – у сборной РВСН – 36233 очка. Среди военных округов в пятиборье сильнейшими стали военнослужащие ЗВО, набрав в сумме 39554 очка. За ними на второй позиции ВВО. У них 37979 очков. Третье место заняла команда ЦВО – 37106 очков.

Далее медали были вручены победителям летнего офицерского троеборья (стрельба, плавание, бег). Среди видов и родов войск команда ВКС заняла 1-е место с количеством очков по сумме трех видов 22658. Второе место – команда РВСН (19686), третье место – команда ВДВ (19579). Среди округов наибольшее количество очков – 21561 - сумела набрать команда ВВО, за ними сборные ЗВО (20904) и ЮВО (19616).

Первое место в военном троеборье (стрельба, метание гранат и бег) среди видов и родов войск у команды ВКС. Спортсмены по сумме трех видов набрали 24757 очков. Вторыми на пьедестал почета поднялись десантники. У команды ВДВ 23616 очков. Третье место заняла команда РВСН – 22549 очков. Лучший результат среди округов показали спортсмены ВВО (26495), на втором месте ЦВО (23998) и на третьем ЮВО (21665).

Также во время торжественной церемонии закрытия были награждены победители личного первенства по всем видам спартакиады. Как сообщил пресс-центру самарского филиала ЦСКА главный судья соревнований по офицерскому троеборью, судья всероссийской категории Сергей Лемехов, первые тройки призеров имеют возможность получить звания «мастер спорта», выполнив условия нормативов по сумме очков в том или ином виде.

Поздравляя победителей и участников турниров, начальник самарского филиала ЦСКА, член Общественной палаты Самарской области Валерий Краснов отметил высокий уровень организации соревнований, включая подготовку спортивных объектов ЦСКА и
профессионализм судейских бригад, что позволило достойно провести спартакиаду Вооруженных Силах РФ в Самаре.

- Год от года растет профессионализм спортсменов, накал борьбы небывалый. Ребята знают, за что бьются на полях спортивных сражений. Победители спартакиады в Самаре будут иметь возможность защищать честь Вооруженных сил России в составе сборных команд по видам спорта на самых престижных всероссийских, европейских и международных соревнованиях военнослужащих, в числе которых Чемпионат
дружественных армий стран СНГ, чемпионаты CISM, Всемирные военные игры, - добавил Валерий Краснов, передает пресс-служба ЦСКА/Самара. 



Фото:   пресс-служба ЦСКА/Самара
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
654
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
539
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
519
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7547
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8103
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7845
Весь список
Спорт в регионе
2 октября 2018  00:17
Голкипер признался, что ему всё сложнее играть на два фронта и переносить максимальные нагрузки.
"Ухожу со спокойной душой". Акинфеев больше не будет играть за сборную России
Голкипер признался, что ему всё сложнее играть на два фронта и переносить максимальные нагрузки.  Спорт в регионе
15
1 октября 2018  23:52
В течение четырех дней военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, мелкокалиберной винтовки, плавании, метании ручной гранаты, кроссе, преодолении полосы препятствий.
В Самаре подведены итоги спартакиады Вооруженных Сил РФ по прикладным видам спорта
В течение четырех дней военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, мелкокалиберной винтовки, плавании, метании... Спорт в регионе
55
1 октября 2018  23:03
На последней минуте компенсированного времени, после штрафного удара Сердар Азмун смог отправить мяч в ворота самарцев.
"Крылья Советов" в Казани проиграли "Рубину" - 1:2
На последней минуте компенсированного времени, после штрафного удара Сердар Азмун смог отправить мяч в ворота самарцев.  Спорт в регионе
99
1 октября 2018  17:02
2 октября серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Валерий Захаревич проведет мастер-класс по фехтованию для учащихся Самарского спортивного лицея.
Проект ОНФ «Легенды спорта – детям» в Самаре
2 октября серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр Валерий Захаревич проведет мастер-класс по фехтованию для учащихся Самарского спортивного лицея.  Спорт в регионе
123
1 октября 2018  16:54
В соревнованиях приняли участие сильнейшие боксеры из Пермского края, Башкирии, Татарстана, республики Коми, Ульяновской, Нижегородской, Оренбургской, Астраханской, Волгоградской и Самарской областей Российской Федерации.
В Безенчукском районе прошли всероссийские соревнования по боксу
В соревнованиях приняли участие сильнейшие боксеры из Пермского края, Башкирии, Татарстана, республики Коми, Ульяновской, Нижегородской, Оренбургской,... Спорт в регионе
122
1 октября 2018  15:52
По словам футболиста, судья срезал с него религиозную повязку, чем оскорбил его чувства.
"Он просто безбожник!" Судья ФНЛ заставил игрока срезать религиозный браслет
По словам футболиста, судья срезал с него религиозную повязку, чем оскорбил его чувства.  Спорт в регионе
158
1 октября 2018  13:39
В Кинель-Черкассах пройдет олимпиада «третьего возраста».
В Кинель-Черкассах пройдет олимпиада «третьего возраста»
Победитель олимпиады награждается переходящим Кубком. Спорт в регионе
142
Весь список


Видео
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
201
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
711
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15663
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
745
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
970
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
906
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
897
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
948
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1978
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1411
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1566
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1524
Весь список

Мероприятия
С переходом на цифровое ТВ региональные программы будут также доступны для жителей Самарской области
Проект ОНФ «Легенды спорта – детям» в Самаре
На региональной конференции ОНФ рассмотрят общественные предложения по улучшению благоустройства и экологии региона
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда