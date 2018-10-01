В Самаре подведены итоги спартакиады Вооруженных Сил РФ по прикладным видам спорта
1 октября 2018 23:52
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Подведение итогов и торжественное закрытие спартакиады состоялось в Доме офицеров Самарского гарнизона. Прямо на сцене был установлен пьедестал, на который поднимались лучшие из лучших. Между награждениями призеров и участников спартакиады своими песнями поздравляли музыкальные коллективы военнослужащих.
Первыми были озвучены победители в военном пятиборье (стрельба, полоса препятствий, плавание, метание гранат, кросс). Среди видов и родов войск триумфатором состязаний стала команда ВКС с общим результатом в 39805 очков. Второе место у команды ВДВ - 38400 очков, третье – у сборной РВСН – 36233 очка. Среди военных округов в пятиборье сильнейшими стали военнослужащие ЗВО, набрав в сумме 39554 очка. За ними на второй позиции ВВО. У них 37979 очков. Третье место заняла команда ЦВО – 37106 очков.
Далее медали были вручены победителям летнего офицерского троеборья (стрельба, плавание, бег). Среди видов и родов войск команда ВКС заняла 1-е место с количеством очков по сумме трех видов 22658. Второе место – команда РВСН (19686), третье место – команда ВДВ (19579). Среди округов наибольшее количество очков – 21561 - сумела набрать команда ВВО, за ними сборные ЗВО (20904) и ЮВО (19616).
Первое место в военном троеборье (стрельба, метание гранат и бег) среди видов и родов войск у команды ВКС. Спортсмены по сумме трех видов набрали 24757 очков. Вторыми на пьедестал почета поднялись десантники. У команды ВДВ 23616 очков. Третье место заняла команда РВСН – 22549 очков. Лучший результат среди округов показали спортсмены ВВО (26495), на втором месте ЦВО (23998) и на третьем ЮВО (21665).
Также во время торжественной церемонии закрытия были награждены победители личного первенства по всем видам спартакиады. Как сообщил пресс-центру самарского филиала ЦСКА главный судья соревнований по офицерскому троеборью, судья всероссийской категории Сергей Лемехов, первые тройки призеров имеют возможность получить звания «мастер спорта», выполнив условия нормативов по сумме очков в том или ином виде.
Поздравляя победителей и участников турниров, начальник самарского филиала ЦСКА, член Общественной палаты Самарской области Валерий Краснов отметил высокий уровень организации соревнований, включая подготовку спортивных объектов ЦСКА и
профессионализм судейских бригад, что позволило достойно провести спартакиаду Вооруженных Силах РФ в Самаре.
- Год от года растет профессионализм спортсменов, накал борьбы небывалый. Ребята знают, за что бьются на полях спортивных сражений. Победители спартакиады в Самаре будут иметь возможность защищать честь Вооруженных сил России в составе сборных команд по видам спорта на самых престижных всероссийских, европейских и международных соревнованиях военнослужащих, в числе которых Чемпионат
дружественных армий стран СНГ, чемпионаты CISM, Всемирные военные игры, - добавил Валерий Краснов, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.
Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара
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