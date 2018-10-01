В Самаре подведены итоги спартакиады Вооруженных Сил РФ по прикладным видам спорта

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та. Соревнования проходили на объектах ЦСКА – на стадионе и в тире УСК «Стара-Загора», в спортивном комплексе «Плавательный» (ЦСКА/Самара), в бассейне СБ «Черноречье», а также на площадках ЦВО - в тире и на площадках войсковых частей 45863 и 90600 в пгт. Участниками состязаний стали около 200 военнослужащие в составе 8 сборных команд, представляющих военные округа (Западный, Восточный, Центральный и Южный), рода войск и видов Вооруженных Сил (Воздушно-космические силы (ВКС), Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Воздушно-десантные войска (ВДВ)), а также 12 ГУ МО РФ. В течение четырех дней военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, автомата Калашникова, мелкокалиберной винтовки, плавании, метании ручной гранаты, кроссе, преодолении полосы препятствий.Подведение итогов и торжественное закрытие спартакиады состоялось в Доме офицеров Самарского гарнизона. Прямо на сцене был установлен пьедестал, на который поднимались лучшие из лучших. Между награждениями призеров и участников спартакиады своими песнями поздравляли музыкальные коллективы военнослужащих.Первыми были озвучены победители в военном пятиборье (стрельба, полоса препятствий, плавание, метание гранат, кросс). Среди видов и родов войск триумфатором состязаний стала команда ВКС с общим результатом в 39805 очков. Второе место у команды ВДВ - 38400 очков, третье – у сборной РВСН – 36233 очка. Среди военных округов в пятиборье сильнейшими стали военнослужащие ЗВО, набрав в сумме 39554 очка. За ними на второй позиции ВВО. У них 37979 очков. Третье место заняла команда ЦВО – 37106 очков.Далее медали были вручены победителям летнего офицерского троеборья (стрельба, плавание, бег). Среди видов и родов войск команда ВКС заняла 1-е место с количеством очков по сумме трех видов 22658. Второе место – команда РВСН (19686), третье место – команда ВДВ (19579). Среди округов наибольшее количество очков – 21561 - сумела набрать команда ВВО, за ними сборные ЗВО (20904) и ЮВО (19616).Первое место в военном троеборье (стрельба, метание гранат и бег) среди видов и родов войск у команды ВКС. Спортсмены по сумме трех видов набрали 24757 очков. Вторыми на пьедестал почета поднялись десантники. У команды ВДВ 23616 очков. Третье место заняла команда РВСН – 22549 очков. Лучший результат среди округов показали спортсмены ВВО (26495), на втором месте ЦВО (23998) и на третьем ЮВО (21665).Также во время торжественной церемонии закрытия были награждены победители личного первенства по всем видам спартакиады. Как сообщил пресс-центру самарского филиала ЦСКА главный судья соревнований по офицерскому троеборью, судья всероссийской категории Сергей Лемехов, первые тройки призеров имеют возможность получить звания «мастер спорта», выполнив условия нормативов по сумме очков в том или ином виде.Поздравляя победителей и участников турниров, начальник самарского филиала ЦСКА, член Общественной палаты Самарской области Валерий Краснов отметил высокий уровень организации соревнований, включая подготовку спортивных объектов ЦСКА ипрофессионализм судейских бригад, что позволило достойно провести спартакиаду Вооруженных Силах РФ в Самаре.- Год от года растет профессионализм спортсменов, накал борьбы небывалый. Ребята знают, за что бьются на полях спортивных сражений. Победители спартакиады в Самаре будут иметь возможность защищать честь Вооруженных сил России в составе сборных команд по видам спорта на самых престижных всероссийских, европейских и международных соревнованиях военнослужащих, в числе которых Чемпионатдружественных армий стран СНГ, чемпионаты CISM, Всемирные военные игры, - добавил Валерий Краснов, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара