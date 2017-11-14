В Самаре отметят всероссийский день самбо
14 ноября 2017 17:15
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Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда этот вид спорта был признан Спорткомитетом СССР. Впервые празднование дня рождения российского единоборства состоялось в 2008 году. Традиционно в этот день проводятся молодежные турниры по всей России. Ежегодно во всероссийском дне самбо участвуют более 15 000 юных спортсменов из 100 городов страны. Сегодня это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату мероприятие по самбо.
Фото: news-factor.ru
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