В Самаре отметят всероссийский день самбо

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16 ноября в 11.00 в спортивном комплексе «МТЛ Арена» пройдут соревнования, приуроченные к празднованию всероссийского дня самбо. Подобные мероприятия пройдут во многих регионах РФ, сообщает пресс-служба облправительства.***Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда этот вид спорта был признан Спорткомитетом СССР. Впервые празднование дня рождения российского единоборства состоялось в 2008 году. Традиционно в этот день проводятся молодежные турниры по всей России. Ежегодно во всероссийском дне самбо участвуют более 15 000 юных спортсменов из 100 городов страны. Сегодня это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату мероприятие по самбо.Фото: news-factor.ru