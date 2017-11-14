В Самаре отметят всероссийский день самбо

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16 ноября в 11.00 в спортивном комплексе «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии, 253а) пройдут соревнования, приуроченные к празднованию всероссийского дня самбо. Подобные мероприятия пройдут во многих регионах РФ.

Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда этот вид спорта был признан Спорткомитетом СССР. Впервые празднование дня рождения российского единоборства состоялось в 2008 году.

Традиционно в этот день проводятся молодежные турниры по всей России. Ежегодно во всероссийском дне самбо участвуют более 15 000 юных спортсменов из 100 городов страны. Сегодня это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату мероприятие по самбо.