В Самаре отметят всероссийский день самбо

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Прощание с Владимиром Ивановичем состоится 16 ноября в музее им. П. В. Алабина (ул. Ленинская, 142). Гражданская панихида начнется в 10:30.
Скончался бывший первый секретарь Куйбышевского горкома КПСС Владимир Золотарев
Сембелэ − это старинный татарский национальный праздник, символизирующий окончание полевой страды.
В Самаре в ДК "Заря" пройдет областной татарский праздник урожая «Сембелэ»
После оказания медицинской помощи пострадавшие направлены на амбулаторное лечение.
В Сызранском районе «Nissan» въехал в грузовик «Renault», пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля
56 жителей Самары предпочли оплатить долги на сумму 1,2 млн. рублей только после того, как лишились возможности пользоваться канализацией в своей квартире.
Самарцев оставляют без канализации из-за долгов за воду
А также легализацию денежных средств, добытых в результате противоправных действий, на общую сумму более 2 миллионов рублей.
Тольяттинец на 11 лет лишится свободы за изготовлении и сбыт наркотиков
По статье «Грабеж» было возбуждено уголовное дело. По данным полиции, парень 1996 года рождения нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение грабежа.
В Самаре парень отобрал у своей матери 10 тысяч рублей и потратил на собственные нужды
В этом сезоне садоводы будут проходить курс по ландшафтному дизайну, где узнают, что такое концепция сада, функциональное зонирование, садовые стили, миксбордеры и т.д. Кроме того, слушатели научатся проектировать свою дачу.
С ноября месяца в Самаре начнутся занятия в «Школе садоводов»
Согласно проекту, лестничный спуск будет включать амфитеатр. По планам, работы по строительству лестничного спуска и благоустройству территории Собора завершатся в апреле следующего года. Работы будут проводиться за счет средств меценатов.
В Самаре началось строительство лестничного спуска от здания Собора Софии Премудрости Божией
сегодня  Вторник, 14 ноября, 16:59
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +3 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/11:
USD 59.18
-0.1
EUR 68.92
-0.06
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре отметят всероссийский день самбо

14 ноября 2017 13:52
105
В Самаре отметят всероссийский день самбо Подобные мероприятия пройдут во многих регионах РФ.
Подобные мероприятия пройдут во многих регионах РФ.

16 ноября в 11.00 в спортивном комплексе «МТЛ Арена» (ул. Советской Армии, 253а) пройдут соревнования, приуроченные к празднованию всероссийского дня самбо. Подобные мероприятия пройдут во многих регионах РФ.

 Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда этот вид спорта был признан Спорткомитетом СССР. Впервые празднование дня рождения российского единоборства состоялось в 2008 году.

 Традиционно в этот день проводятся молодежные турниры по всей России. Ежегодно во всероссийском дне самбо участвуют более 15 000 юных спортсменов из 100 городов страны. Сегодня это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату мероприятие по самбо.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
14 ноября 2017  12:44
Продажа билетов на ЧМ-2018 возобновится 16 ноября 622 177 билетов распределено по итогам первого периода.
Продажа билетов на ЧМ-2018 возобновится 16 ноября
 622 177 билетов распределено по итогам первого периода. ЧМ-2018
242
13 ноября 2017  12:58
На стадионе «Самара-Арена» завершили раскружаливание Всего за неделю подрядчик демонтировал 32 временные опоры.
На стадионе «Самара-Арена» завершили раскружаливание
Всего за неделю подрядчик демонтировал 32 временные опоры. ЧМ-2018
390
10 ноября 2017  10:00
Представлен официальный мяч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Он стал переосмыслением классики.
Представлен официальный мяч Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
Он стал переосмыслением классики. ЧМ-2018
289
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6596
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7164
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7020
Весь список
Спорт в регионе
14 ноября 2017  13:52
В Самаре отметят всероссийский день самбо Подобные мероприятия пройдут во многих регионах РФ.
В Самаре отметят всероссийский день самбо
Подобные мероприятия пройдут во многих регионах РФ. Спорт в регионе
105
14 ноября 2017  13:12
Два серебра и бронзу завоевали на чемпионате мира по прыжкам на батуте спортсмены ЦСКА/Самара Соревнования прошли в Софии (Болгария).
Два серебра и бронзу завоевали на чемпионате мира по прыжкам на батуте спортсмены ЦСКА/Самара
Соревнования прошли в Софии (Болгария). Спорт в регионе
94
14 ноября 2017  10:47
В Сызрань приехал легендарный борец Александр Карелин Основным пунктом визита станет открытый кубок по греко-римской борьбе Самарской области.
В Сызрань приехал легендарный борец Александр Карелин
Основным пунктом визита станет открытый кубок по греко-римской борьбе Самарской области. Спорт в регионе
137
14 ноября 2017  09:31
Баскетбольная «Самара» в первом матче Кубка России уступила столичной МБА Ответный матч состоится в Самаре 17 ноября.
Баскетбольная «Самара» в первом матче Кубка России уступила столичной МБА
Ответный матч состоится в Самаре 17 ноября. Спорт в регионе
235
12 ноября 2017  18:48
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 18 ноября. В Астрахани
"Крылья Советов" на "Металлурге" обыграли подмосковные "Химки" – 2:0
Следующий матч команда Андрея Тихонова проведет 18 ноября. В Астрахани "Крылья" сыграют с местным "Волгарем".  Спорт в регионе
287
11 ноября 2017  11:28
Борцы из Сызрани и Октябрьска завоевали медали крупнейших в России соревнований Представители греко-римской борьбы проявили себя в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» в Тольятти.
Борцы из Сызрани и Октябрьска завоевали медали крупнейших в России соревнований
Представители греко-римской борьбы проявили себя в рамках Спартакиады боевых искусств «Непобедимая держава» в Тольятти. Спорт в регионе
255
10 ноября 2017  16:17
Следующий свой матч «Самара» проведет уже 13 ноября в Москве — в 1/8 финала Кубка России она сыграет с МБА.
Баскетболисты «Самары» добились исторической победы во Владивостоке
Следующий свой матч «Самара» проведет уже 13 ноября в Москве — в 1/8 финала Кубка России она сыграет с МБА.  Спорт в регионе
397
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
4234
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
1567
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
8447
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2325
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
9169
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2722
Весь список

Фоторепортажи
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1318
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
1656
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
1553
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1302
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2928
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2748
Весь список

Мероприятия
В Самаре в ДК "Заря" пройдет областной татарский праздник урожая «Сембелэ»
В Самарской области прошло профилактическое мероприятие "Сними наушники и капюшон!"
В Самарской филармонии пройдет благотворительный концерт Сергея Войтенко
Весь список
Популярное
за сегодня

Дмитрий Азаров провел очередное заседание Правительства Самарской области, на котором было рассмотрено пять вопросов

715

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

647

В Самаре сотрудник Росгвардии спас человеку жизнь

514
за неделю

Андрей Соколов: «Парад Памяти, по моему мнению, это грандиозная пошлость и симуляция».

1489

Судебные приставы помогли самарцу попасть в его же квартиру, куда не пускала бывшая жена

1468

На трассе Самара-Бугуруслан Киа Спортаж на встречке столкнулся с КамАЗом, повреждены ещё три автомобиля, водитель погиб

1347
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда