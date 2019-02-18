В Самаре отметили Международный день военного спорта

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18 февраля армейцы разных стран отметили Международный День военного спорта. Именно в этот день в 1948 году в Ницце (Франция) был основан Международный совет военного спорта (CISM). Основной задачей CISM стало установление тесных и постоянных связей между вооруженными силами разных стран в области спорта и физического воспитания. В настоящее время CISM объединяет 135 стран и является крупнейшей спортивной организацией после Международного Олимпийского Комитета и Международной Спортивной ФедерацииУниверситетов.Наша страна присоединилась к CISM в 1991 году и уже в 1995 году на I Всемирных военных играх в г. Риме (Италия) спортсмены Вооруженных Сил Российской Федерации заняли первое общекомандное место, завоевав 62 золотые, 28 серебряных и 37 бронзовых медалей. За время членства Российской Федерации в CISM наши спортсмены приняли участие в 185 чемпионатах мира CISM, при этом они выиграли все летние Всемирные военные игры, в которых участвовали, также становились первыми в командных зачетах зимних и кадетских Военных игр. В составе сборных команд по различным видам спорта уже традиционно принимают участие лучшие спортсменыЦентрального спортивного клуба Армии.Для Самары Международный День военного спорта – особенный праздник. В прошлом году город на Волге принимал сразу два мировых спортивных кубка – Чемпионат мира по футболу и 50-й Чемпионат мира CISM по плаванию. Армейский международный турнир провел самарский филиал ЦСКА по инициативе CISM в спортивном комплексе «Плавательный». Российская сборная стала триумфаторомчемпионата, заняв 1-е командное место и взяв реванш у лидера предыдущего чемпионата по плаванию – сборной Бразилии. Организация соревнований была признана достойной и соответствующей самым высоким международным стандартам. CISM присвоил чемпионату мира по плаванию в Самаре оценку «excellent».В рамках Международного дня военного спорта самарский филиал провел на своих объектах серию спортивных мероприятий. Праздничный день стартовал в самом сердце Самары. Над бассейном ЦСКА вдоль набережной полет за штурвалом армейского вертолета с развивающимся флагом CISM совершил военный летчик первого класса, подполковник запаса, заслуженный мастер спорта, двукратный абсолютный чемпион мира, абсолютный чемпион Всемирных воздушных игр, капитан национальной сборной команды России по вертолетному спорту Виктор Коротаев. Одновременно на площадке аэроклуба ЦСКА/Самара в поселке Рождествено начались соревнования по парашютному спорту среди военнослужащих сборной команды ЦВО. После выполнения упражнений по приземлению на точность армейцы развернули флаг Международного совета военного спорта (CISM).Поздравления с праздником звучали и в бассейне ЦСКА. Здесь к Дню военного спорта был приурочен турнир по плаванию среди подразделений 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Миротворческих сил РФ. Перед стартами командир взвода спортивной роты филиала Рустам Акчурин рассказал военнослужащим об истории создания CISM, а красочный видеоролик, созданный ЦСКА/Самара, напомнил самые яркие моменты прошедшего в нашем городе чемпионата мира по плаванию. Затем бойцы совершили заплывы на 100 метров вольным стилем и в эстафете 4х50 также вольным стилем.В универсальном спортивном комплекс «Стара-Загора» воспитанники спортивной школы филиала провели по случаю праздника товарищеский матч по футболу. На этот раз проигравших не было, а фото на память с развернутым флагом CISM объединило самых непримиримых соперников. На другой площадке спорткомплекса прошли открытые городские соревнования по фехтованию на призыспортшколы ЦСКА/Самара. Почти все призовые места в трех возрастных группах среди девочек и мальчиков заняли юные армейские шпажисты.Итоги насыщенного дня подвел начальник самарского филиала ЦСКА, член Общественной палаты Самарской области Валерий Краснов:- Все спортивные мероприятия, которые мы провели в День Международного дня военного спорта проходили под девизом CISM: «Дружба через спорт». Ведь не даром дух честной борьбы и спортивного сотрудничества тесно связывает военнослужащих разных стран уже не один десяток лет. Мы стараемся во всем поддерживаться главных принципов CISM, рассказывать о них молодому поколению. Армейским воспитанникам интересна история военного спорта, многие из них уже сейчас хотят посвятить свою жизнь служению Родине, мечтая статьпрофессиональными спортсменами или спортсменами-военнослужащим и приумножить рекорды своих кумиров, - отметил руководитель филиала, передает пресс-служба ЦСКА/Самара.Фото: пресс-служба ЦСКА/Самара