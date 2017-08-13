В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО

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В Самаре в эту субботу, 12 августа, отметили День физкультурника. Впервые его проводили настолько масштабно. С 10 часов утра и до вечера на разных площадках во всех районах города состоялись праздничные спортивные мероприятия.Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги, где собралось множество самарцев всех возрастов.Там для гостей было организовано 40 бесплатных спортивных и развлекательных площадок: горожан ждали выставки, игровые зоны и аттракционы для детей, соревнования по различным видам спорта, мастер-классы, выступления, конкурсы, а также концертно-спортивная программа.Традиционно в День физкультурника состоялся фестиваль ГТО для семейных команд, а также соревнования городского этапа областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом», всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».Фото: Дильдина Светлана.