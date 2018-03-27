В Самаре открыт прием заявок на участие в конкурсе «Футбольная семья-2018»

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На днях проект «Футбольная семья-2018» стартовал в Самаре. Все города-организаторы ЧМ-2018 могут принять в нем участие дистанционно. Проект представляет собой творческий конкурс, на участие в котором любая российская семья может до 31 марта 2018 года Конкурс проводится при поддержке проводится при поддержке Организационного комитета «Россия-2018»подать командную заявку, получив шанс побороться за звание самой активной, дружной и спортивной семьи. Обязательными условиями для семей-кандидатов из числа состоящих в зарегистрированном браке родителей, воспитывающих или уже воспитавших детей, являются наличие у них российского гражданства и проживание на территории одного из 11 городов-организаторов ЧМ-2018. Возраст участников значения не имеет. Цель конкурса - повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и популяризация футбола. Участникам конкурса предстоит пройти ряд творческих испытаний, направленных на укрепление авторитета института семьи, семейных династий и духовно-нравственных ценностей семейных отношений.«Семья – самое ценное, что есть у любого человека, – рассказывает руководитель проекта «Футбольная семья-2018» Валерия Иванова. – Уже этим летом мы все станем одной большой семьей, которая гостеприимно примет болельщиков из разных стран. Важно участие не просто каждого жителя, но и каждой семьи в этом масштабном событии. Мы хотим, чтобы российские семьи надолго запомнили ЧМ-2018, а спортивные традиции только крепли в каждом городе!».Конкурсный этап состоит из 5 заданий «Семья-2018» (по числу букв слова «СЕМЬЯ») и пройдет в период с 1 апреля по 25 мая 2018 года:– Создай эмблему своей семьи– Если нравится тебе, то делай так… (семейное творчество)– Мы едины (совместное увлечение)– Доброе дело – сохрани планету (участие в экологических мероприятиях)– Я творю Чемпионат (оформление окон приветственной символикой)Согласно начисленным баллам по итогам всех «испытаний» определится рейтинг команд-участниц. В конце июня 2018 года подведут общие итоги, а все участники и победители будут приглашены на торжественную церемонию с участием почетных гостей, вручением дипломов и ценных памятных подарков победителям.Приглашаем семьи городов-организаторов ЧМ-2018 принять участие в конкурсе и подтвердить статус лучшей семьи в России! Прием заявок по электронной почте samfamily_2018@mail.ru – до 31 марта! Подробная информация о конкурсе и правилах участия – на сайте https://волонтер63.рф/ и в группе Вконтакте https://vk.com/football_family2018 .Справки по организации и проведению конкурса можно получить в Центре привлечения и подготовки городских волонтеров Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ по телефонам +7(846)207-39-59, +79677276652 (Иванова Валерия Владимировна, руководитель проекта), сообщает пресс-служба облправительства.